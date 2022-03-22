Из шахты «Листвяжная» в Кузбассе госпитализировали 12 человек

Двенадцать рабочих были госпитализированы из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Кузбасский центр медицины катастроф.

В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Листвяжная» из-за инцидента с вентиляцией

«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 12:20 (08:20 мск) 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в центр охраны здоровья шахтеров (город Ленинск-Кузнецкий)», — подчеркнули в ведомстве.

Горняки проходят обследование в медучреждении. Все эвакуированные находились в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее стало известно, что 142 горнорабочих выводят из «Листвяжной» на поверхность, напоминает Ura.ru. По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в шахте произошла восьмиминутная задержка при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания. Позже в региональной прокуратуре сообщили, что эвакуацию шахтеров организовали из-за превышения углекислого газа при ремонтных работах, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГоспитализацияШахтыКемеровская Область
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