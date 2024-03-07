На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел

В Туве на Шагонарской ТЭЦ запущен первый котел, сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг.

Минздрав: В Туве после ЧП на ТЭЦ пострадали 23 человека

По его словам, готовятся к запуску еще два. В настоящее время обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии.

Отмечается, что организован обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта.

6 марта после взрыва в котельной ТЭК-4 города Шагонар начался пожар. По данным МЧС, угольная пыль сдетонировала в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Из-за аварии в Шагонаре нет отопления в домах, где проживают около четырёх тысяч человек.

Ранее Минздрав Тувы не подтвердил смерть пострадавшего после ЧП на ТЭЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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