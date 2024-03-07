На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел
В Туве на Шагонарской ТЭЦ запущен первый котел, сообщил в Telegram глава республики Владислав Ховалыг.
По его словам, готовятся к запуску еще два. В настоящее время обеспечена циркуляция воды для поддержания городской системы отопления в рабочем состоянии.
Отмечается, что организован обход с проверкой многоквартирных домов на предмет возможного повреждения труб и оперативного ремонта.
6 марта после взрыва в котельной ТЭК-4 города Шагонар начался пожар. По данным МЧС, угольная пыль сдетонировала в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Из-за аварии в Шагонаре нет отопления в домах, где проживают около четырёх тысяч человек.
Ранее Минздрав Тувы не подтвердил смерть пострадавшего после ЧП на ТЭЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru