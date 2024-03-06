Минздрав: В Туве после ЧП на ТЭЦ пострадали 23 человека

Ранее на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. По данным СМИ, перед этим прогремел взрыв. Как сообщали в правительстве Тувы, в результате ЧП пострадал 21 человек. В республике ввели режим ЧС регионального значения, отмечает «Свободная пресса».

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами», — заявил Кузнецов.

Помощник министра указал, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

