Минздрав: В Туве после ЧП на ТЭЦ пострадали 23 человека
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
Ранее на ТЭЦ произошел пожар с сильным задымлением. По данным СМИ, перед этим прогремел взрыв. Как сообщали в правительстве Тувы, в результате ЧП пострадал 21 человек. В республике ввели режим ЧС регионального значения, отмечает «Свободная пресса».
«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами», — заявил Кузнецов.
Помощник министра указал, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии.
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