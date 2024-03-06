СМИ: на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв

В Туве на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.

Дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области

Сотрудников предприятия эвакуировали из здания. Пострадали не меньше 14 человек. Они получили ожоги разной степени.

Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

На месте работают спасатели. Подачу тепла восстановят после тушения возгорания.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТуваВзрывы

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