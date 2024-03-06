СМИ: на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв
6 марта 202406:38
В Туве на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash.
Сотрудников предприятия эвакуировали из здания. Пострадали не меньше 14 человек. Они получили ожоги разной степени.
Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.
На месте работают спасатели. Подачу тепла восстановят после тушения возгорания.
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- СМИ: на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru