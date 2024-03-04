Дело о диверсии возбудили после взрыва на мосту в Самарской области

Уголовное дело по статье о диверсии возбуждено по факту происшествия в Саратовской области, где произошёл взрыв на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности.

Как уточнили в управлении ФСБ, взрывное устройство было прикреплено к опоре одной из линий ж/д моста в городском округе Чапаевск. Взрывотехники обезвредили его. Полотно железной дороги после осмотра признано пригодным для эксплуатации, движение поездов возобновлено.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», взрыв на мосту раздался в районе пяти часов утра. В результате оказалось повреждённым только ограждение моста.

