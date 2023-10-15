На северо-западе Турции произошло землетрясение
15 октября 202320:44
В городе Дюздже на северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9. Данные приводит республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Подземные толчки зафиксировали в 19:57 по местному времени (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 5,39 километра.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
На северо-западе Аргентины 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился в 171 километре от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй с населением 300 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru