На северо-западе Турции произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в 19:57 по местному времени (совпадает с мск). Очаг залегал на глубине 5,39 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

На северо-западе Аргентины 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6. Эпицентр находился в 171 километре от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй с населением 300 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

