В Словакии произошло самое сильное за 80 лет землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в понедельник вечером на востоке Словакии, подземные толчки стали самыми сильными за 80 лет. Об этом заявил заведующий отдела сейсмологии Академии наук республики Кристиан Чичай.

В Закарпатской области Украины зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5

«Это было довольно сильное землетрясение для региона. Такое землетрясение было здесь зафиксировано в последний раз 80 лет назад», — цитирует эксперта ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился близ города Прешов, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. Известно, что из-за стихийного бедствия пострадал греко-католический храм в селе Пакостов: в здании возникли трещины. Землетрясение в Словакии также ощущалось на северо-востоке Венгрии, юго-востоке Польши и западе Украины.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Афганистане, напоминает «Свободная пресса». В результате погибли 2445 человек, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСловакия

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