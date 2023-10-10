В Словакии произошло самое сильное за 80 лет землетрясение

«Это было довольно сильное землетрясение для региона. Такое землетрясение было здесь зафиксировано в последний раз 80 лет назад», — цитирует эксперта ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился близ города Прешов, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. Известно, что из-за стихийного бедствия пострадал греко-католический храм в селе Пакостов: в здании возникли трещины. Землетрясение в Словакии также ощущалось на северо-востоке Венгрии, юго-востоке Польши и западе Украины.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Афганистане, напоминает «Свободная пресса». В результате погибли 2445 человек, пишет RT.

