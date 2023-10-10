В Словакии произошло самое сильное за 80 лет землетрясение
Землетрясение магнитудой 5 произошло в понедельник вечером на востоке Словакии, подземные толчки стали самыми сильными за 80 лет. Об этом заявил заведующий отдела сейсмологии Академии наук республики Кристиан Чичай.
«Это было довольно сильное землетрясение для региона. Такое землетрясение было здесь зафиксировано в последний раз 80 лет назад», — цитирует эксперта ТАСС.
Эпицентр землетрясения находился близ города Прешов, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. Известно, что из-за стихийного бедствия пострадал греко-католический храм в селе Пакостов: в здании возникли трещины. Землетрясение в Словакии также ощущалось на северо-востоке Венгрии, юго-востоке Польши и западе Украины.
Ранее землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Афганистане, напоминает «Свободная пресса». В результате погибли 2445 человек, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru