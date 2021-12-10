На северо-западе Москвы горит больница

Пожар произошел в здании больницы на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.

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Данные о пострадавших не приводятся.

Девятиэтажная больница расположена на улице Саляма Адиля. Очаг возгорания находится в одном из кабинетов на 8-ом этаже.

Причина возгорания устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПожарные
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