На северо-западе Москвы горит больница
10 декабря 202120:26
Пожар произошел в здании больницы на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.
Данные о пострадавших не приводятся.
Девятиэтажная больница расположена на улице Саляма Адиля. Очаг возгорания находится в одном из кабинетов на 8-ом этаже.
Причина возгорания устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru