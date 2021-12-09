Певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату

В сообщении говорится, что артистку перевели из реанимации в палату, однако посещать её могут только родные, и нельзя ничего передать.

«Спасибо каждому кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова», - написала команда певицы.

Также в обращении призвали не верить потоку информации о происшествии, которая «в ближайшее время» появится на федеральных каналах, и дождаться момента, когда певица сама расскажет всё, что сочтёт нужным.

Пожар в квартире Хлебниковой в доме на Ратной улице в Москве произошёл вечером 18 ноября, сообщают «Невские новости». Певицу в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского, 7 декабря её отключили от аппарата ИВЛ.