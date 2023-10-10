На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло на северо-западе Аргентины. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Отмечается, что землетрясение зафиксировано в 10:01 (13:01 мск). Эпицентр находился в 171 километре к северо-западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй с населением свыше 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 240 километров. О погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее, 9 октября, землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Афганистана. Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 40 километрах к северу от города Герат с населением порядка 272 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru