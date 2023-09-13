На северо-востоке Москвы раздаются громкие хлопки

На северо-востоке Москвы раздаются громкие хлопки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Они слышны в районе станции метро «Владыкино». На месте заметно облако дыма в небе.

На место выехали пожарные.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывыМосква

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