На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила человека

Электропоезд насмерть сбил мужчину на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Отмечается, что инцидент произошел на платформе "Маленковская" ярославского направления.

Предварительно, причиной трагедии послужило алкогольное опьянение мужчины, который подошел слишком близко к краю платформы и не заметил приближающийся поезд.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте происшествия работает полиция.

Ранее НСН сообщала, что в России планируют создать единую базу пассажиров-нарушителей. В нее войдут все, кто хулиганил в общественном транспорте. Председатель московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнеры», адвокат Георгий Тер-Акопову в беседе с НСН пояснил, что инициатива нарушает права человека.



