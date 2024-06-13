На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан
13 июня 202409:22
Мужчина в нетрезвом состоянии поджег ресторан на Головинском шоссе в Москве и затем сбежал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«В помещение ресторана "Чайхона Айва"... забежал нетрезвый мужчина и поджег дверь», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, находившиеся в заведении люди не пострадали.
Ранее в Тюмени местный житель поджег храм Дмитрия Донского, злоумышленник бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу здания, напоминает Ura.ru. Поджигателя задержали и арестовали до 3 августа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9
- В Центробанке заявили, что курс рубля останется единым и рыночным
- Финляндия намерена изымать объекты недвижимости россиян
- На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан
- В Калужской области нашли обломки сбитого украинского БПЛА
- Более 100 человек пострадали в ходе столкновений у парламента Армении
- Умерла певица Франсуаза Арди
- СМИ: Германия блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций ЕС
- Kaspersky будет уведомлять пользователей Android о слежке по Bluetooth
- Бесплатный интенсив по разработке проектов «Медиадрайверы» пройдет в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru