На севере Москвы нетрезвый мужчина поджег ресторан

Мужчина в нетрезвом состоянии поджег ресторан на Головинском шоссе в Москве и затем сбежал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«В помещение ресторана "Чайхона Айва"... забежал нетрезвый мужчина и поджег дверь», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, находившиеся в заведении люди не пострадали.

Ранее в Тюмени местный житель поджег храм Дмитрия Донского, злоумышленник бросил несколько коктейлей Молотова во входную группу здания, напоминает Ura.ru. Поджигателя задержали и арестовали до 3 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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