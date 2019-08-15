На севере Москвы горит ангар на площади 300 кв.м., есть пострадавший

В Москве по улице Талдомская загорелся ангар площадью 300 кв. м.. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, возгорание было зафиксировано в 19.15 (мск).

На данный момент есть информация об одном пострадавшем. Ему оказывают медицинскую помощь.

Причины пожара уточняются. На месте работают бригады спасателей.

