На севере Москвы горит ангар на площади 300 кв.м., есть пострадавший
15 августа20:58
В Москве по улице Талдомская загорелся ангар площадью 300 кв. м.. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, возгорание было зафиксировано в 19.15 (мск).
На данный момент есть информация об одном пострадавшем. Ему оказывают медицинскую помощь.
Причины пожара уточняются. На месте работают бригады спасателей.
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