На севере Крыма сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма в районе Армянска. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
«Уважаемые жители города Армянска! Прошу соблюдать спокойствие, работает система ПВО», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы ПВО города сбили два беспилотника, напоминает RT. Позже в Минобороны рассказали, что средства ПВО сбили пять БПЛА в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, пишет Ura.ru.
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