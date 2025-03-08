На севере Армении произошло землетрясение силой 6-7 баллов
8 марта 202509:15
Землетрясение зафиксировали на севере Армении, сила подземных толчков оценивается в 6-7 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, землетрясение произошло в 6 километрах от города Спитак в Лорийской области. Сейсмособытие ощущали также в областях Ширак и Тавуш.
Как уточнила спасательная служба МВД, магнитуда землетрясения составила 4,6.
Данных о пострадавших или разрушениях пока нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали в Каспийском море, его очаг залегал на глубине 44 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru