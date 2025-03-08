На севере Армении произошло землетрясение силой 6-7 баллов

Землетрясение зафиксировали на севере Армении, сила подземных толчков оценивается в 6-7 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 6 километрах от города Спитак в Лорийской области. Сейсмособытие ощущали также в областях Ширак и Тавуш.

Как уточнила спасательная служба МВД, магнитуда землетрясения составила 4,6.

Данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали в Каспийском море, его очаг залегал на глубине 44 км.

