В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
7 марта 202512:38
Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали в Каспийском море. Об этом заявили в центре сейсмологической службы Азербайджана.
«Толчки были зафиксированы в 8.22 (7.22 мск)», - отметили в ведомстве.
По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал в море на глубине 44 километров.
Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,9.
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- В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru