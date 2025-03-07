В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4

Землетрясение магнитудой 4 зарегистрировали в Каспийском море. Об этом заявили в центре сейсмологической службы Азербайджана.

«Толчки были зафиксированы в 8.22 (7.22 мск)», - отметили в ведомстве.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал в море на глубине 44 километров.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,9.

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ФОТО: НСН
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