На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками

Пропавшим без вести числится мужчина 1953 года рождения. Еще одному мужчине 1950 года рождения удалось спастись, он был в спасательном жилете.

Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ. Максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

