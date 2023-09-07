На Саратовском водохранилище затонула лодка с рыбаками

На Саратовском водохранилище близ Тольятти затонула лодка с рыбаками, говорится в сообщении Telegram-канала Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России.

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Пропавшим без вести числится мужчина 1953 года рождения. Еще одному мужчине 1950 года рождения удалось спастись, он был в спасательном жилете.

Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ. Максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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ФОТО: РИА Новости
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