Инцидент с лодкой на Химкинском водохранилище оказался тренировкой

Инцидент с перевернутой лодкой на Химкинском водохранилище оказался спасательной тренировкой, сообщает Telegram-канал Mash.

Все пассажиры были в спасательных жилетах, пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщили, что на Химкинском водохранилище перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. При этом после происшествия никто из находившейся на ней граждан не всплыл.