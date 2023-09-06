Инцидент с лодкой на Химкинском водохранилище оказался тренировкой
6 сентября 202318:24
Инцидент с перевернутой лодкой на Химкинском водохранилище оказался спасательной тренировкой, сообщает Telegram-канал Mash.
Все пассажиры были в спасательных жилетах, пострадавших нет.
Ранее СМИ сообщили, что на Химкинском водохранилище перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. При этом после происшествия никто из находившейся на ней граждан не всплыл.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru