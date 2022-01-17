В Киеве закрыли три станции метро из-за якобы «минирования»

Три станции метро в украинской столице были закрыты из-за сообщения о возможном минировании. Об этом заявили в пресс-службе метрополитена.

Так, ложные сообщения ранее коснулись станций метро «Позняки», она была закрыта на вход и выход, однако при осмотре саперы не нашли взрывчатых веществ на станции. Затем было сообщено о якобы минировании станции «Дарница».

В настоящий момент была закрыта станция метро «Театральная», которая включает в себя пересадочный узел. «Пришел анонимный звонок о минировании», - указала пресс-служба метро в своем аккаунте в Twitter.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Москве надо решать разногласия с Украиной не в Киеве, а в Вашингтоне, поскольку именно там реальные «хозяева» этой страны.

