В Киеве закрыли три станции метро из-за якобы «минирования»
Три станции метро в украинской столице были закрыты из-за сообщения о возможном минировании. Об этом заявили в пресс-службе метрополитена.
Так, ложные сообщения ранее коснулись станций метро «Позняки», она была закрыта на вход и выход, однако при осмотре саперы не нашли взрывчатых веществ на станции. Затем было сообщено о якобы минировании станции «Дарница».
В настоящий момент была закрыта станция метро «Театральная», которая включает в себя пересадочный узел. «Пришел анонимный звонок о минировании», - указала пресс-служба метро в своем аккаунте в Twitter.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Москве надо решать разногласия с Украиной не в Киеве, а в Вашингтоне, поскольку именно там реальные «хозяева» этой страны.
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