На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей
Пограничники изъяли у браконьеров на юге Сахалина крупную партию трепанга, злоумышленников задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Сахалинской области.
По данным ведомства, граждане России, у которых не было разрешительных документов, выловили свыше 5 тысяч экземпляров трепанга весом 320 кг, пишет RT. Пограничники выпустили улов в озеро Буссе.
«Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 млн рублей», — указали в ФСБ.
В действиях злоумышленников усмотрели признаки незаконной добычи водных биоресурсов, правовое решение в отношении задержанных примут после закрепления и оценки доказательной базы.
Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело против двух местных жителей, незаконно выловивших 700 особей тарани, судака, карася и пеленгаса. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru