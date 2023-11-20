На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей

По данным ведомства, граждане России, у которых не было разрешительных документов, выловили свыше 5 тысяч экземпляров трепанга весом 320 кг, пишет RT. Пограничники выпустили улов в озеро Буссе.

«Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 7,2 млн рублей», — указали в ФСБ.

В действиях злоумышленников усмотрели признаки незаконной добычи водных биоресурсов, правовое решение в отношении задержанных примут после закрепления и оценки доказательной базы.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело против двух местных жителей, незаконно выловивших 700 особей тарани, судака, карася и пеленгаса. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей, отмечает телеканал «360».

