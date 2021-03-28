На Сахалине выявили виновного в гибели двоих студентов в общежитии
Директору департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ) сотрудники Следственного управления СКР по региону предъявили обвинение за причинение смерти по неосторожности. В общежитии вуза от удара током скончались двое студентов, напоминает пресс-служба ведомства.
Обвинение предусмотрено ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей двум и более лицам.
Следствие считает, что глава департамента вуза не обеспечил безопасность студентов в общежитии. Там устаревшая электропроводка, в душе установленные с нарушениями электроводонагреватели.
ЧП произошло 26 марта. В одном из общежитий СахГУ около трех часов утра по местному времени от удара электрическим током погибли двое студентов в возрасте 18 и 19 лет. Один из них испытал смертельный удар током, когда мысля в опасном душе, другой – при попытке спасти товарища.
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