На Сахалине спустя шесть дней нашли тело пропавшего подростка
На Сахалине спасатели обнаружили тело подростка, который в конце августа отдыхал с матерью на море и пропал без вести, сообщает СК РФ по Сахалинской области.
Женщину ранее нашли утонувшей в районе Невельска. Её 13-летнего сына, который отдыхал вместе с ней, ранее найти не смогли. Следствием было заведено уголовное дело.
Позже в ходе поисков тело мальчика нашли на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино.
Тело направлено на судебно-медицинское исследование, где определят причину смерти ребенка.
Ранее на Сахалине были найдены две женщины, более недели назад пропавшие в лесу.
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