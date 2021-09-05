На Сахалине спустя шесть дней нашли тело пропавшего подростка

Женщину ранее нашли утонувшей в районе Невельска. Её 13-летнего сына, который отдыхал вместе с ней, ранее найти не смогли. Следствием было заведено уголовное дело.

Позже в ходе поисков тело мальчика нашли на берегу моря в восьми километрах южнее села Шебунино.

Тело направлено на судебно-медицинское исследование, где определят причину смерти ребенка.

Ранее на Сахалине были найдены две женщины, более недели назад пропавшие в лесу.

