Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине

Судно с припиской в порте Сьерра-Леоне оказалось на берегу из-за шторма, сухогруз выкинуло при снятии с якоря.

«Судно в балласте, груза на нем нет. Сухогруз не получил повреждений, поэтому утечки топлива нет, экипаж не пострадал», — подчеркнули в МСКЦ.

На место происшествия выехали спасатели. По данным МЧС, на борту Xing Yuan находятся 12 граждан КНР. Экипаж не просил об эвакуации, отмечает RT.



