Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине

Китайский сухогруз Xing Yuan выбросило на берег в порту города Холмск на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морской спасательный координационный центр (МСКЦ) «Южно-Сахалинск».

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Судно с припиской в порте Сьерра-Леоне оказалось на берегу из-за шторма, сухогруз выкинуло при снятии с якоря.

«Судно в балласте, груза на нем нет. Сухогруз не получил повреждений, поэтому утечки топлива нет, экипаж не пострадал», — подчеркнули в МСКЦ.

На место происшествия выехали спасатели. По данным МЧС, на борту Xing Yuan находятся 12 граждан КНР. Экипаж не просил об эвакуации, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:КитайКораблиСахалин
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