На Ростовской АЭС экстренно отключен энергоблок

Этот энергоблок был запущен четыре года назад, почти сразу после этого в нём были выявлены проблемы с системой охлаждения. «Росэнергоатом» планировал увеличить его мощность до 104 %. Также было запланировано строительство дополнительных вентиляторов для охлаждения воды летом.

В сентябре 2018 года в промышленную эксплуатацию принят энергоблок № 4 Ростовской АЭС.

