На Ростовской АЭС экстренно отключен энергоблок
Предупредительная защита сработала на Ростовской атомной электростанции в Волгодонске. В результате турбогенератор третьего энергоблока пришлось отключить из-за падения мощности реакторной установки, передает «ФедералПресс».
В пресс-службе «Росэнергоатома» подчеркнули, что радиационный фон на АЭС не изменился и не превышает естественных фоновых значений.
Этот энергоблок был запущен четыре года назад, почти сразу после этого в нём были выявлены проблемы с системой охлаждения. «Росэнергоатом» планировал увеличить его мощность до 104 %. Также было запланировано строительство дополнительных вентиляторов для охлаждения воды летом.
В сентябре 2018 года в промышленную эксплуатацию принят энергоблок № 4 Ростовской АЭС.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей