Происшествия

На Ростовской АЭС экстренно отключен энергоблок

27 мая15:10

Предупредительная защита сработала на Ростовской атомной электростанции в Волгодонске. В результате турбогенератор третьего энергоблока пришлось отключить из-за падения мощности реакторной установки, передает «ФедералПресс».

В пресс-службе «Росэнергоатома» подчеркнули, что радиационный фон на АЭС не изменился и не превышает естественных фоновых значений.

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Этот энергоблок был запущен четыре года назад, почти сразу после этого в нём были выявлены проблемы с системой охлаждения. «Росэнергоатом» планировал увеличить его мощность до 104 %. Также было запланировано строительство дополнительных вентиляторов для охлаждения воды летом.

В сентябре 2018 года в промышленную эксплуатацию принят энергоблок № 4 Ростовской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости
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