На российско-латвийской границе под Псковом пресекли ввоз 1,7 тысячи пуль
Пограничное управление ФСБ по Псковской области пресекло ввоз в Россию 1,7 тысячи пуль калибра 7,62 мм, которые пытались переместить через госграницу из Латвии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления.
По данным ведомства, груз выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки».
«В ходе осмотра грузового автомобиля марки DAF, следовавшего из Латвии в Россию, в кабине обнаружены... пули марки Eld Match и упаковки к ним», — подчеркнули в погранслужбе.
Снаряды были спрятаны в приборной панели, под коврами за сиденьями, в боковых ящиках кабины и на ее крыше, а также в термокружке и верхней одежде водителя. Всего специалисты изъяли 17 пачек пуль по 100 штук, находки передали сотрудникам таможенного поста для дальнейших процессуальных действий.
Ранее ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию 492 кг латиноамериканского кокаина, напоминает RT. Наркотики были обнаружены при досмотре двух фур на границе РФ и Белоруссии в Смоленской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru