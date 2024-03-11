На российско-латвийской границе под Псковом пресекли ввоз 1,7 тысячи пуль

По данным ведомства, груз выявили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки».

«В ходе осмотра грузового автомобиля марки DAF, следовавшего из Латвии в Россию, в кабине обнаружены... пули марки Eld Match и упаковки к ним», — подчеркнули в погранслужбе.

Снаряды были спрятаны в приборной панели, под коврами за сиденьями, в боковых ящиках кабины и на ее крыше, а также в термокружке и верхней одежде водителя. Всего специалисты изъяли 17 пачек пуль по 100 штук, находки передали сотрудникам таможенного поста для дальнейших процессуальных действий.

Ранее ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию 492 кг латиноамериканского кокаина, напоминает RT. Наркотики были обнаружены при досмотре двух фур на границе РФ и Белоруссии в Смоленской области.

