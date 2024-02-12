ФСБ пресекла канал контрабанды драгметаллов на 70 млн рублей
Федеральная служба безопасности сообщила о перекрытии канала контрабанды драгоценных металлов. В ходе оперативных мероприятий изъято свыше пяти тонн сырья.
Как уточнили в ФСБ, в организации незаконного канала принимали участие как граждане России, так и других стран. Общая стоимость изъятых драгметаллов оценивается в сумму более 70 миллионов рублей.
Уголовное дел возбуждено Следственным управлением МВД по городскому округу Химки в Подмосковье. Подозреваемые арестованы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно данным ФСБ, с 2019 года было пресечено четыре крупных канала контрабанды, которые были организованы преступными группами, состоявшими из россиян, а также граждан Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины. Из незаконного оборота изъято более 42 тонн сырья совокупной стоимостью более 530 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти РФ исключили риск завоза вируса Аляскапокс из США
- ВЦИОМ: Большинство россиян считают суррогатное материнство допустимым
- Lenovo выпустит ноутбук с прозрачным экраном
- Умер игрок сборной России по Dota 2 Сергей Тимченко
- «Рапсодию в голубых тонах» Гершвина версии 1924 года исполнят в Москве
- Следствие попросило продлить арест блогеру Шабутдинову на два месяца
- При пожаре в доме на Кубани погибли трое детей
- В Ставрополе произошел пожар на территории воинской части
- Депутат Соболев объяснил удаление проекта о предельном возрасте для контрактников
- В Белгородской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru