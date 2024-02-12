ФСБ пресекла канал контрабанды драгметаллов на 70 млн рублей

Федеральная служба безопасности сообщила о перекрытии канала контрабанды драгоценных металлов. В ходе оперативных мероприятий изъято свыше пяти тонн сырья.

Как уточнили в ФСБ, в организации незаконного канала принимали участие как граждане России, так и других стран. Общая стоимость изъятых драгметаллов оценивается в сумму более 70 миллионов рублей.

Уголовное дел возбуждено Следственным управлением МВД по городскому округу Химки в Подмосковье. Подозреваемые арестованы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно данным ФСБ, с 2019 года было пресечено четыре крупных канала контрабанды, которые были организованы преступными группами, состоявшими из россиян, а также граждан Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины. Из незаконного оборота изъято более 42 тонн сырья совокупной стоимостью более 530 миллионов рублей.

