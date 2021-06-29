На реке Уссури в Приморье пропали трое детей

Это родные и двоюродные братья в возрасте 8, 9 и 12 лет. ЧП произошло 28 июня в Лесозаводске. Дети приехали к реке на велосипедах, а к вечеру пропали. Их вещи были найдены на берегу.

По факту исчезновения несовершеннолетних заведено дело по статье «Убийство». Позже тело одного из них обнаружили в воде.

Продолжаются поиски остальных детей.

