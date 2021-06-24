Двое детей утонули в пруду в Завьяловском районе Удмуртии

Два брата 11 и 14 лет утонули в пруду в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщил премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"Ужасная трагедия произошла на пруду в деревне Мещеряки Завьяловского района. Утонули два брата - 11 и 14 лет", - написал Семенов в профиле в Instagram. Премьер выразил соболезнования родителям и близким погибших, а также поручил Комитету по делам ГО и ЧС Удмуртии усилить контроль за обеспечением безопасности на водоемах в республике.

Семенов добавил, что за прошедшую неделю в водоемах Удмуртии утонули семь человек. Политик отметил, что "даже самый знакомый и спокойный" водоем может нести опасность. "Пожалуйста, будьте бдительны. Будьте благоразумны", - призвал министр.

