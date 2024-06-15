Пляжи на сингапурском острове Сентоза закрылись из-за разлива нефти
Пляжи на сингапурском острове Сентоза закрылись после разлива нефти из близлежащего судоходного терминала, передает Reuters.
На табличке около пляжа написано о том, что ведется уборка небольшого нефтяного пятна. Отдыхающих просят держатся подальше от воды.
Разлив нефти начался с терминала Pasir Panjang, расположенного менее чем в 10 километрах от острова, популярного среди туристов и местных жителей, после того, как судно под флагом Нидерландов врезалось в установку.
Ранее разлив нефтепродуктов произошел в ручье у села Тополиное в Томпонском районе Якутии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru