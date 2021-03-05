В Хабаровском крае с путей сошли 18 цистерн с нефтью
В Хабаровском крае 18 цистерн с нефтью сошли с рельсов, из них 10 опрокинулись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах края.
По данным агентства, в каждой опрокинутой цистерне было от 61 до 67 тонн нефти. В экстренных службах заявили, что происшествие повлияет на график движения трех пассажирских составов.
Отмечается, что происшествие случилось на перегоне "Дальневосточная - Форель". Погибших и пострадавших нет. О причинах инцидента не сообщается.
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