На радиотелевизионной башне в Москве начался пожар

Пожар произошел на радиотелебашне, которая расположена на северо-западе Москвы. Данных о пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Причина пожара в Останкинстой башне - короткое замыкание

«Радиотелебашня загорелась на улице Демьяна Бедного. В настоящее время на место происшествия выехали пожарные», - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что сведения о пострадавших пока не поступали.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеМоскваПожарные
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