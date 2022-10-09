На радиотелевизионной башне в Москве начался пожар
9 октября 202219:00
Пожар произошел на радиотелебашне, которая расположена на северо-западе Москвы. Данных о пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Радиотелебашня загорелась на улице Демьяна Бедного. В настоящее время на место происшествия выехали пожарные», - рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что сведения о пострадавших пока не поступали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- На радиотелевизионной башне в Москве начался пожар
- Стали известны подробности о взорвавшейся на Крымском мосту фуре
- Маск заявил о стремительно растущей вероятности ядерной войны
- Умер экс-голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
- Конгрессмены США намерены вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ
- Хуснуллин объявил о запуске автомобильное движение по двум полосам Крымского моста
- Стали известны подробности о погибших при взрыве на Крымском мосту
- Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Военный самолет разбился в Ростовской области
- Путин проведет заседание Совета безопасности 10 октября
9 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru