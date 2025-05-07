В Нерюнгри потушили пожар на угольной фабрике

Пожар на угольной фабрике полностью ликвидировали в Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщили в МЧС.

Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

«Особую опасность для огнеборцев во время тушения представляло скопление взрывоопасных веществ - угольной и сульфидной пыли, а также особенности конструкции самого здания фабрики», - подчеркнули в МЧС.

По данным ведомства, при пожаре получили повреждения здание склада, кровля, строительные конструкции, конвейерная лента.

Ранее сообщалось, что на углеобогатительной фабрике Нерюнгри произошло возгорание, четыре человека пострадали, напоминает Ura.ru.

