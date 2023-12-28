На популярном туристическом пляже Австралии при нападении акулы погиб подросток

Ранее акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб, который расположен в 100 километрах севернее Шарм-эль-Шейха. По словам очевидцев, девушка плавала возле буйков на пляже отеля Dahab Lagoone. Хищник на пал на свою жертву и укусил за руку. Молодой человек, купавшийся неподалеку, сумел дотащить спутницу до берега. После этого девушку госпитализировали в бессознательном состоянии, передает «Радиоточка НСН».

