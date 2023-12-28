На популярном туристическом пляже Австралии при нападении акулы погиб подросток

Подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже в Австралии, сообщает телеканал ABC.

ЧП случилось на полуострове Йорк в штате Южная Австралия. Местная полиция получила сообщение о человеке с серьезными травмами, по прибытии была зафиксирована смерть подростка.

На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину

Ранее акула напала на туристку на египетском курорте Дахаб, который расположен в 100 километрах севернее Шарм-эль-Шейха. По словам очевидцев, девушка плавала возле буйков на пляже отеля Dahab Lagoone. Хищник на пал на свою жертву и укусил за руку. Молодой человек, купавшийся неподалеку, сумел дотащить спутницу до берега. После этого девушку госпитализировали в бессознательном состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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