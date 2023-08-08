На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину

После нападения акулы на пляже в Нью-Йорке 50-летняя женщина находится в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.

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Нападения акул на пляже Rockaway - крайне редкое явление, отметили в департаменте парков и зон отдыха Нью-Йорка. После происшествия пляж был закрыт, над ним патрулирует вертолет.

В прошлом месяце акула напала15-летнего подростка у побережья острова Файер-Айленд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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