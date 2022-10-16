На полигоне в Белгородской области в результате теракта погибли 11 человек
16 октября 202201:08
На полигоне в Белгородской области совершен террористический акт, сообщает ТАСС со ссылкой Минобороны России.
В результате погибли 11 человек, еще 15 были ранены. Пострадавших госпитализировали.
По данным военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ, открывшие из стрелкового оружия огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. В ответ они были застрелены. На месте происшествия теракта работают полицейские.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru