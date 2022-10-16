На полигоне в Белгородской области в результате теракта погибли 11 человек

В результате погибли 11 человек, еще 15 были ранены. Пострадавших госпитализировали.

По данным военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ, открывшие из стрелкового оружия огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. В ответ они были застрелены. На месте происшествия теракта работают полицейские.

