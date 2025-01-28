На подлете к Смоленску уничтожили украинские БПЛА

Беспилотники ВСУ уничтожены на подлете к Смоленску. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена... атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к г. Смоленску», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как уточнил Анохин, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 28 января над тремя регионами уничтожили пять украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

