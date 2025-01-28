На подлете к Смоленску уничтожили украинские БПЛА
28 января 202508:34
Беспилотники ВСУ уничтожены на подлете к Смоленску. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена... атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к г. Смоленску», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как уточнил Анохин, разрушений на земле не зафиксировано, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 28 января над тремя регионами уничтожили пять украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На подлете к Смоленску уничтожили украинские БПЛА
- СМИ: Трамп запретил трансгендерам служить в армии США
- В России в 2025 году пройдет 95 международных турниров
- Минюст подал иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам
- Над тремя регионами уничтожили пять украинских БПЛА
- Карлсон: Администрация Байдена пыталась убить Путина
- Киргизия и Таджикистан договорились об обмене участками в приграничье
- Указ подписан: США прикроет «Железный купол»
- СМИ: Дату судебного заседания по делу Дурова еще не назначили
- СМИ: В Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru