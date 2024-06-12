В центре Москвы загорелся дом страхового общества «Россия»
Возгорание произошло в доме страхового общества «Россия» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На Сретенском бульваре произошел пожар в доме... общества "Россия"», — отмечается в сообщении.
По данным ТАСС, возгорание возникло в административной части жилого здания, построенного в 1900-е годы. Площадь пожара составляла 40 кв. м.
По данным пресс-службы столичного управления МЧС, в 08:25 мск огонь локализовали на площади 80 «квадратов». В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее пожар произошел в Москве на территории завода в 1-м Боткинском проезде, напоминает 360.ru.
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