В центре Москвы загорелся дом страхового общества «Россия»

Возгорание произошло в доме страхового общества «Россия» в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Сретенском бульваре произошел пожар в доме... общества "Россия"», — отмечается в сообщении.

По данным ТАСС, возгорание возникло в административной части жилого здания, построенного в 1900-е годы. Площадь пожара составляла 40 кв. м.

По данным пресс-службы столичного управления МЧС, в 08:25 мск огонь локализовали на площади 80 «квадратов». В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в Москве на территории завода в 1-м Боткинском проезде, напоминает 360.ru.

