На площади 400-летия Тюмени рухнула одна из горок, пострадал ребенок
Ребенок пострадал при обрушении одной из горок на площади 400-летия Тюмени рухнула одна из горок, сообщили в Следственном комитете России.
Пострадавшего госпитализировали. Его состояние удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело.
Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил специалистам Управы Центрального административного округа провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок, уточнили в администрации города.
Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проведение проверки.
Ранее ребенок погиб, его родители пострадали в результате украинской атаки на автомобиль на трассе в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители Сочи сообщили о землетрясении
- Специалисты за сутки вывезли 303 тонны мазута, вытекшего из части танкера около Тамани
- Роберт Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»
- На площади 400-летия Тюмени рухнула одна из горок, пострадал ребенок
- Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне
- Шесть зебр погибли в пожаре в Белгородской области
- В Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадали 30 человек
- Мазут с затонувших в Керченском проливе танкеров достиг побережья Запорожской области
- В подмосковной Яхроме локализовали пожар в психиатрической больнице
- Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru