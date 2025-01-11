На площади 400-летия Тюмени рухнула одна из горок, пострадал ребенок

Ребенок пострадал при обрушении одной из горок на площади 400-летия Тюмени рухнула одна из горок, сообщили в Следственном комитете России.

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Пострадавшего госпитализировали. Его состояние удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело.

Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил специалистам Управы Центрального административного округа провести тщательную проверку безопасности всех детских площадок, уточнили в администрации города.

Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проведение проверки.

Ранее ребенок погиб, его родители пострадали в результате украинской атаки на автомобиль на трассе в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Тюменской области
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