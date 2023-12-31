На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка

Одна гражданка РФ и шестеро россиян пострадали в результате крушения скоростного катера на таиландском острове Пхукет, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Владимира Соснова.

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Крушение катера произошло в воскресенье. Судно налетело на скалы рядом с Пхукетом.

Отмечается, что среди раненых есть несовершеннолетние. Их доставили в две больницы острова. К пострадавшим выехали дипломаты российского генконсульства.

Ранее на Пхукете задержали 17-летнего россиянина за попытку убийства матери. 46-летняя женщина получила ранение острым предметом в область шеи, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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