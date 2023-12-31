На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка

Крушение катера произошло в воскресенье. Судно налетело на скалы рядом с Пхукетом.

Отмечается, что среди раненых есть несовершеннолетние. Их доставили в две больницы острова. К пострадавшим выехали дипломаты российского генконсульства.

Ранее на Пхукете задержали 17-летнего россиянина за попытку убийства матери. 46-летняя женщина получила ранение острым предметом в область шеи, сообщает «Радиоточка НСН».

