На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
Одна гражданка РФ и шестеро россиян пострадали в результате крушения скоростного катера на таиландском острове Пхукет, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Владимира Соснова.
Крушение катера произошло в воскресенье. Судно налетело на скалы рядом с Пхукетом.
Отмечается, что среди раненых есть несовершеннолетние. Их доставили в две больницы острова. К пострадавшим выехали дипломаты российского генконсульства.
Ранее на Пхукете задержали 17-летнего россиянина за попытку убийства матери. 46-летняя женщина получила ранение острым предметом в область шеи, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
- «Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
- В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек
- В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде
- Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
- Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
- Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги
- Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения Путина
- Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
- Актер Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru