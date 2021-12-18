На петербургском заводе «Северная верфь» раскрыли подробности пожара
Надстройка строящегося корвета «Проворный» пострадала в ходе пожара на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода.
Отмечается, что сотрудники верфи не пострадали, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что пожар на строящемся военном корабле «Проворный» на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге ликвидирован.
О возгорании стало известно вечером 17 декабря. Пожар разгорелся на площади 800 кв. метров, ему присвоили четвертый из пяти рангов опасности.
По предварительным данным, нарушение техники безопасности при проведении работ на корвете могло привести к возгоранию. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ.
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