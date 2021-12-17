Два человека госпитализированы при пожаре на «Северной верфи» в Петербурге

Двум людям потребовалась госпитализация при пожаре на заводе «Северная верфь» в Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на скорую помощь.

По данным агентства, сотрудники скорой остаются на месте происшествия. В настоящее время ведется тушение пожара. Огонь распространился по верхней палубе строящегося корабля на 100 кв. м.

На данный момент всего известно о трех пострадавших. Еще одному медики оказали медпомощь на месте происшествия.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСкорая Помощь
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