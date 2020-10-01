На Пашаева напали в центре Москвы

В центре Москвы напали на На бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который ранее защищал в суде актера Михаила Ефремова.

Происшествие случилось у входа в здание телеканала «360» на Зубовском бульваре, куда юрист приехал давать интервью. По информации РИА Новости, Пашаева облили фекалиями.

«С криком, что за вчерашнее мое высказывание», - заявил адвокат.

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Пашаев отметил, что один из злоумышленников при попытке скрыться выронил документы. Юрист посоветовал ему связаться с ним и назвать заказчика нападения.

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. Во время защиты Ефремова он вел себя довольно эксцентрично. Его линия защиты оказалась неудачной – артиста приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП.

Сам Ефремов во время слушания дела отрицал вину, однако после приговора решил отказаться от услуг Пашаева, обвинил его в давлении и после этого признал вину в аварии.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Михаил ЕфремовЭльман Пашаев
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