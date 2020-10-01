На Пашаева напали в центре Москвы

Пашаев отметил, что один из злоумышленников при попытке скрыться выронил документы. Юрист посоветовал ему связаться с ним и назвать заказчика нападения.

Обстоятельства инцидента выясняют полицейские.

Ранее Пашаева лишили адвокатского статуса из-за нарушения профессиональной этики. Во время защиты Ефремова он вел себя довольно эксцентрично. Его линия защиты оказалась неудачной – артиста приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП.

Сам Ефремов во время слушания дела отрицал вину, однако после приговора решил отказаться от услуг Пашаева, обвинил его в давлении и после этого признал вину в аварии.

