На парковке возле подмосковного ТЦ мужчина повредил топором 12 автомобилей

Инцидент произошел возле ТЦ на Пролетарском проспекте. Известно, что злоумышленник действовал из хулиганских соображений, он был задержан на месте преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант находится под стражей.

