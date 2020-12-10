На парковке возле подмосковного ТЦ мужчина повредил топором 12 автомобилей
Полиция в Подмосковье задержала подозреваемого в повреждении топором стекол 12 машин на парковке торгового центра. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Инцидент произошел возле ТЦ на Пролетарском проспекте. Известно, что злоумышленник действовал из хулиганских соображений, он был задержан на месте преступления.
Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант находится под стражей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Землетрясение на Байкале назвали самым сильным за 20 лет
- НАТО впервые за 10 лет проведет совместные учения с ВМФ России
- СМИ: Новый глава решил провести финансовую проверку Мосгорсуда
- ЦБ оштрафовал Qiwi Bank за нарушения и ограничил его функционал
- Трубоукладчик «Северного потока — 2» приблизился к месту строительства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru