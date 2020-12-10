На парковке возле подмосковного ТЦ мужчина повредил топором 12 автомобилей

Полиция в Подмосковье задержала подозреваемого в повреждении топором стекол 12 машин на парковке торгового центра. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Инцидент произошел возле ТЦ на Пролетарском проспекте. Известно, что злоумышленник действовал из хулиганских соображений, он был задержан на месте преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Фигурант находится под стражей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АвтомобилиПодмосковье
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