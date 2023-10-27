На Олега Царева совершено покушение
На бывшего народного депутата Украины Олега Царева совершено покушение близ его дома в Ялте, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
По неподтвержденной информации, на него напали с ножом. Глава движения «Мы вместе с Россией» утверждает, что в политика стреляли, и тот находится в тяжелом состоянии. В свою очередь блогер Анатолий Шарий пишет, что Царев не берет трубку от знакомых номеров со вчерашнего вечера.
На опубликованных в СМИ кадрах видно большое скопление полицейских машин и карет скорой помощи.
На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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