На Олега Царева совершено покушение

По неподтвержденной информации, на него напали с ножом. Глава движения «Мы вместе с Россией» утверждает, что в политика стреляли, и тот находится в тяжелом состоянии. В свою очередь блогер Анатолий Шарий пишет, что Царев не берет трубку от знакомых номеров со вчерашнего вечера.

На опубликованных в СМИ кадрах видно большое скопление полицейских машин и карет скорой помощи.

На Украине Царев обвиняется в госизмене. C 2014 года активно поддерживает Россию, 26 июля 2014 года был назначен спикером парламента Новороссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».