В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест США готовы отказаться от контрмер в рамках ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам В Российском союзе автостраховщиков сообщили, что в некоторых регионах больше 60–70% водителей ездят без полисов ОСАГО Финиш Пекинского полумарафона раскритиковали за неожиданную победу китайца Хэ Цзе, которого пропустили вперед два кенийца и эфиоп