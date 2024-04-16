В Бурятии затопило более 470 приусадебных участков
16 апреля 202409:19
Более 470 приусадебных участков подтопило в Бурятии из-за паводка. Об этом сообщили в правительстве республики, сославшись на оперативные данные регионального МЧС.
«420 в СНТ "Колос" (Прибайкальский район); 35 в "СНТ Академия" (Улан-Удэ)... 2 жилых дома в СНТ "Академия"», — заявили власти.
Кроме того, 18 участков подтоплено в микрорайоне «Зеленая поляна» в Сотниково.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о паводке из-за затора льда на реке Селенга. Региональные власти распорядились взорвать затор, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru