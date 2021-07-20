На одном из заводов в Китае произошел взрыв
20 июля 202106:51
На одном из заводов в китайской провинции Хэнань прогремел взрыв, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.
ЧП случилось в городе Дэнфэн. На место прибыли экстренные службы. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Как видно из распространенных кадров, взрыв был достаточно мощный, после него образовался дым в виде гриба. Подробности происшествия выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru