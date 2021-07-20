На одном из заводов в Китае произошел взрыв

На одном из заводов в китайской провинции Хэнань прогремел взрыв, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Взрыв емкости с ацетоном произошел на заводе в Дзержинске

ЧП случилось в городе Дэнфэн. На место прибыли экстренные службы. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Как видно из распространенных кадров, взрыв был достаточно мощный, после него образовался дым в виде гриба. Подробности происшествия выясняются.

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ТЕГИ:ВзрывКитай
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