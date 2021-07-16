Взрыв емкости с ацетоном произошел на заводе в Дзержинске
Взрыв емкости с ацетоном произошел в трехэтажном здании цеха регенерации на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Отмечается, что сообщение о разгерметизации емкости с ацетоном на предприятии поступило в 17:45.
«Здание трехэтажное кирпичное не пострадало. На момент происшествия людей в здании не было», — цитирует сообщение РИА Новости.
Возгорания не произошло, несущие конструкции здания не повреждены. С территории завода эвакуировали 20 человек. Пострадавших и угрозы населению нет.
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