Взрыв емкости с ацетоном произошел на заводе в Дзержинске

Взрыв емкости с ацетоном произошел в трехэтажном здании цеха регенерации на заводе имени Свердлова в Дзержинске. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что сообщение о разгерметизации емкости с ацетоном на предприятии поступило в 17:45.

«Здание трехэтажное кирпичное не пострадало. На момент происшествия людей в здании не было», — цитирует сообщение РИА Новости.

Возгорания не произошло, несущие конструкции здания не повреждены. С территории завода эвакуировали 20 человек. Пострадавших и угрозы населению нет.

