СМИ: Депутат Госдумы Езубов госпитализирован после лобового ДТП в Подмосковье

По данным СМИ, Езубов выехал на встречную полосу на своем Mercedes и врезался в Land Rover. Инцидент произошел в Истринском округе, неподалеку от деревни Обушково. Водителям обеих машин потребовалась помощь медиков.



У Алексея Езубова врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы и ссадины. У Евгения Лисицина, который управлял Land Rover, схожий диагноз. По предварительным данным, оба пострадавших были трезвы.

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