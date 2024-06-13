СМИ: Депутат Госдумы Езубов госпитализирован после лобового ДТП в Подмосковье
Депутат Госдумы Алексей Езубов госпитализирован после лобового ДТП в Московской области, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, Езубов выехал на встречную полосу на своем Mercedes и врезался в Land Rover. Инцидент произошел в Истринском округе, неподалеку от деревни Обушково. Водителям обеих машин потребовалась помощь медиков.
У Алексея Езубова врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы и ссадины. У Евгения Лисицина, который управлял Land Rover, схожий диагноз. По предварительным данным, оба пострадавших были трезвы.
Ранее автомобиль Toyota протаранил остановку общественного транспорта в Заводском районе Саратова, напоминает RT.
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