На Нововоронежской АЭС отключился атомный энергоблок

Автоматическая остановка атомного энергоблока произошла в четверг на Нововоронежской АЭС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал концерна «Росэнергоатом», оператора всех российских атомных станций.

По данным концерна, в 17:10 седьмой энергоблок АЭС автоматически отключился от сети после срабатывания во втором контуре датчика превышения давления. Причина включения датчика пока неизвестна.

Отключение блока на Нововоронежской АЭС стало третьим на этой неделе инцидентом на российских электростанциях. Так, во вторник автоматикой были отключены энергоблоки на Ростовской и Курской АЭС.

Как рассказал член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН, отключения энергоблоков могут происходить по разным причинам, не связанным с радиационной безопасностью. Эксперт заверил, что повторение трагедии на Чернобыльской АЭС «совершенно нереально».

